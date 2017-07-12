Уряд схвалив держпрограму з реабілітації та реадаптації учасників АТО

17:28, 12 липня 2017
Країна
216

Кабмін схвалив концепцію державної цільової програми з реабілітації і реадаптації учасників АТО до 2022 року.

Військовий в інвалідному візку в Головному госпіталі. Київ / Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної і професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року.

Читайте такожВ Україні створюється мережа реабілітаційних центрів для бійців АТО – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було прийняте сьогодні на засіданні уряду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #реабілітація військових