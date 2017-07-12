Уряд схвалив держпрограму з реабілітації та реадаптації учасників АТО
17:28, 12 липня 2017Країна
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Кабмін схвалив концепцію державної цільової програми з реабілітації і реадаптації учасників АТО до 2022 року.
Уряд схвалив держпрограму з реабілітації учасників АТО / Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної і професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було прийняте сьогодні на засіданні уряду.
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