Уряд схвалив держпрограму з реабілітації та реадаптації учасників АТО

Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної і професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було прийняте сьогодні на засіданні уряду.