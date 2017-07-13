Комітет Ради схвалив законопроект про медичну реформу

Парламентський Комітет з питань охорони здоров’я схвалив законопроект № 6327 щодо медичної реформи до другого читання.

Про це сказав член комітету Сергій Березенко після засідання, повідомила прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

«Ми маємо шанс реально запустити медреформу. Була підготовка у вигляді прийнятого законопроекту № 2309а-д, де визначено поняття медичної послуги. А законопроектом № 6327 ми впровадимо нову парадигму медичного забезпечення в Україні», - сказав Березенко.

Також він висловив сподівання, що «найближчими роками ми зможемо повністю адаптувати цю систему до українських реалій, і Національна служба здоров’я (NHS), яка працює в Англії, стане реальністю у нас в Україні».

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (реєстраційний № 6327). Цей законопроект є одним з декількох необхідних для проведення медичної реформи.

6 квітня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (реєстраційний номер 2309а-д). Даним законом, серед іншого, надаються пільгові умови для медичних закладів, які хочуть перейти на нові форми господарювання. Законом передбачено, що державні та комунальні заклади охорони здоров’я можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства.