Через кризу у американців проблеми зі сном

У порівнянні з рівнем 2001 року, число жителів США, які відчувають проблеми зі сном, зросло на 13% і склало третину населення, стверджує Національний Фонд Сну.

За цей же період часу виросло число американців, які сплять мало ( менше шести годин) - із 13% до 20% і скоротилося число тих, хто спить досить (8 годин і більше) - із 38% до 28%.

Нестача сну призводить до численних проблем. Люди, котрі висипаються, працюють краще і правильно харчуються.

Крім того, недосипання безпосередньо загрожує життю: приблизно 28% опитаних Фондом водіїв хоча б раз засипали за кермом протягом попередніх 12-ти місяців.

За оцінками Національної Комісії із розлад сну, недосипання американців щорічно обходиться економіці США у $ 150 млрд. - більша частина цієї суми виникла при підрахунках зниження рівнів продуктивності праці і результатів впливу стресу.

F1news.ru