Уряд затвердив перелік ліків, що закуповуються міжнародними організаціями у 2017

Уряд України ухвалив постанову, що затверджує перелік лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються спеціалізованими організаціями за бюджетні кошти у 2017 році.

Як повідомлили УНІАН у МОЗ, це дозволить розпочати закупівлі за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» цього року і на законодавчому рівні забезпечує своєчасний доступ пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів.

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Аналіз закупівель через спеціалізовані організації у 2015-2016 роках показав, що спеціалізованим організаціям вдалося закупити ліки і медпрепарати дешевше, ніж у попередні роки, забезпечивши економію бюджетних коштів, а відтак можливість придбати додаткові ліки для більшого числа пацієнтів, зазначають у МОЗ.

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Затверджений перелік ліків та медпрепаратів включає 23 номенклатури.