Уряд затвердив перелік ліків, що закуповуються міжнародними організаціями у 2017
Затвердження номенклатур дозволить розпочати процес закупівель за бюджет 2017 року.
Уряд України ухвалив постанову, що затверджує перелік лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються спеціалізованими організаціями за бюджетні кошти у 2017 році.
Як повідомлили УНІАН у МОЗ, це дозволить розпочати закупівлі за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» цього року і на законодавчому рівні забезпечує своєчасний доступ пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів.
Читайте такожМіжнародні організації "заощадили" Україні гроші на закупівлі ліків, просто знизивши необхідні квоти - експерт
Аналіз закупівель через спеціалізовані організації у 2015-2016 роках показав, що спеціалізованим організаціям вдалося закупити ліки і медпрепарати дешевше, ніж у попередні роки, забезпечивши економію бюджетних коштів, а відтак можливість придбати додаткові ліки для більшого числа пацієнтів, зазначають у МОЗ.
Читайте такожМіжнародна організація, що закуповувала ліки для онкохворих українців, замінить непридатні препарати
Затверджений перелік ліків та медпрепаратів включає 23 номенклатури.