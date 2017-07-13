Червоний Хрест відправив на окуповані території Донбасу гуманітарну допомогу
11:04, 13 липня 2017Країна
108
Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідував 21 автомобіль з гуманітарною допомогою.
Вантаж направлений для жителів Донеччини від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста / УНІАН
Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила на тимчасово окуповані території Донбасу 21 автомобіль з гуманітарною допомогою.
Читайте такожВ Україні створюється мережа реабілітаційних центрів для бійців АТО – Порошенко
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідував 21 автомобіль з вантажем будівельних матеріалів, товарів медичного призначення, гігієнічних виробів загальною вагою 327,7 тонн. Вантаж направлений для жителів Донеччини від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter