В Україні щороку трапляється близько 40 тисяч випадків інфаркту міокарда – МОЗ

В Україні щороку трапляється близько 40 тисяч випадків інфарктів міокарду, з них близько 20 тисяч потребують ангіографії та стентування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський на брифінгу у Києві.

За його словами, серцево-судинні катастрофи, зокрема інфаркт міокарда, є основною причиною загибелі українців.

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«2017 рік – рік, коли боротьба зі серцево-судинними захворюваннями визнана пріоритетною. Своєчасність і доступність висококваліфікованої медичної допомоги вартує життя пацієнтів. Вчора уряд прийняв рішення про розподіл коштів для закупівлі ангіографічного обладнання. Наша кінцева мета – Україна покривається мережею закладів, де здійснються ангіографія та стентування. Де за короткий час може бути здійснено відновлення прохідності серцевої судини та збережено діяльність серцевого м’яза. Ми створюємо мережу закладів, закуповуємо стенти та витратні матеріали», - сказав заступник міністра.

За його словами, через міжнародні організації вже закуплено 10,5 тис. стентів. «У 2015 році було закуплено 7 тис. 100 стентів. Зараз - 10 тис. 500 значно кращої якості та зекономлено коштів на мільйони доларів. Це дозволить дозакупити стентів ще в такій же кількості», - сказав Лінчевський.

Він наголосив, що стенти і витратні матеріали розподілятимуться таким чином, що пацієнтам з інфарктом невідкладна медична допомога буде надаватися безоплатно.

«Нова формула перерозподілу стентів робитиме коронографію та стентування доступною і безкоштовною для кожного українця. У нас є для цього можливості та механізми. Наша мета – безкоштовна високоспеціалізована допомога кожному громадянину України, кожному пацієнту з інфарктом міокарда. Про розподіл стентів у лікарні МОЗ буде інформувати додатково. Ми хочемо, щоб пацієнт знав, що саме у цій лікарні є безоплатні стенти», - наголосив Лінчевський.

Він також поінформував, що партія стентів і витратних матеріалів зараз перебуває на митниці, очікується, що за тиждень вони потраплять на склади.