Богомолець у парламенті стало зле, її госпіталізовано - джерело

Голові Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ользі Богомолець у парламенті стало зле, після чого її було госпіталізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, ще на ранковому засіданні було обмежено доступ до жіночої вбиральні на другому поверсі парламенту. Туди зійшлися кілька жінок-депутатів, а згодом прибули й медики.

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За деякою інформацією, Богомолець знепритомніла у вбиральні. За деякий час вона прослідувала у супроводі кількох осіб в напрямку медичного пункту ВР.

Пізніше джерело в парламенті повідомило кореспонденту УНІАН, що Богомолець було госпіталізовано. Жодних деталей надано не було.