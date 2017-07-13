Нардепи - проти медичної реформи: Волинець з "громадськістю" забарикадувалися у МОЗ

Голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець та представники вільних профспілок забарикадувалися у МОЗ та вимагають не ставити на голосування у Верховній Раді законопроект щодо медичної реформи в Україні. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Волинець зазначив, що представники МОЗ намагаються вести переговори.

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“Зараз у Білому залі МОЗ проводимо переговори з представниками МОЗ. Вимагаємо виконання вимог КВПУ від 13 липня, основні - відставка міністра і скасування реформи, що спрямована на знищення мільйонів українців! Оголосили голодування", – написав Волинець.

За його словами, до голодування приєдналися представники вільних профспілок.

“Якщо влада нас не чує, ми діятимемо активніше. Ми розміщуємо страйком у стінах МОЗ на умовах, передбачених законом. Навколо будівлі МОЗ розгортаємо наметове містечко. Приміщення не буде звільнено та голодування триватиме доти, доки депутати не відмовляться від голосування за медреформу”, – написав Волинець.

Сьогодні вранці понад 3,5 тисячі протестувальників розпочали акцію протесту під МОЗ проти медичної реформи.

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Голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волинець на брифінгу у Верховній Раді заявив, що протестувальники вимагають не порушувати Конституцію та повернути безоплатну медицину, не допустити закриття медзакладів та скорочення лікарів.