Харчування для волосся
Забудьте про шкідливу їжу
Інколи ми скаржимося на те, що наше волосся втратило свій блиск, стало млявим, причина може бути банально простою, їм просто не вистачає тих корисних речовини, які ми одержуємо разом з їжею.
А це означає, що для виправлення ситуації нам потрібно не так уже й багато, просто переглянути свій харчовий раціон, який повинен включати всі необхідні речовини та вітаміни, що поліпшують стан нашої шевелюри.
Як відомо, все необхідне харчування, яке наше волосся отримує в період свого розвитку, воно отримує через волосяну цибулину. У раціоні кожного з нас обов`язково повинні бути присутніми продукти, які відрізняються високим вмістом білка: пісні сорти м`яса, птиця, риба, гриби, сир.
Для поповнення в організмі запасу вітаміну С, щодня рекомендується вживати не менше шістсот грамів фруктів.
Не менше значення для нашого волосся відіграє і вітамін В, тому у вашому раціоні повинні бути присутніми злаки і каші, бажано вівсяна і гречана, а також макаронні вироби.
Можна придбати в аптеці й харчову добавку, що містить цей вітамін.
Новомодні дієти є ворогами для тих ,хто хоче мати красиве та блискуче волосся.
Це стосується і такого популярного виду харчування, як роздільне, оскільки організму не так просто даються різні перебудови харчового раціону.
Але, все ж таки роздільне харчування має і свої плюси, головна умова – це здатність правильно поєднувати продукти, щоб покращити їх засвоюваність і виведення з організму.
Наприклад, слід вживати білки, такі як м`ясо, морепродукти, молоко, сир, гриби в поєднанні з овочами та зеленню.
Якщо ви їсте м`ясо, то його обов`язково потрібно їсти з цибулею, яка нейтралізує токсини, що утворюються при засвоєнні організмом м`яса.
А ось поєднувати його з макаронами, картоплею, хлібом не можна, оскільки в цьому випадку відбувається уповільнення процесу травлення, і організм починає засвоювати токсини.
До порушення обмінних процесів, а значить і до негативної дії на стан волосся, призводить і швидке харчування, тут йдеться про гамбургери, пиріжки, чебуреки, хот-доги і т.д.