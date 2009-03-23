Чим корисний шоколад

Данські медики настійно рекомендують споживати більше гіркого шоколаду тим, хто не хоче набрати вагу під час свят, і особливо - жінкам....

Давно відомо про корисні властивості цього продукту, який, зокрема, покращує кровотік і знижує ризик утворення тромбів, захищає організм від дії вільних радикалів, знімає стрес і навіть підвищує настрій у немовлят.

Але, як встановили експерти з Копенгагенського університету, саме гіркі, а не молочні сорти шоколаду, надовго створюють відчуття ситості, яке відохочує під час гуляння надмірно захоплюватися солодкою, жирною або солоною їжею.

Перш ніж давати такі корисні поради, співробітники факультету "жива наука" провели експеримент із залученням добровольців. Їх розділили на дві групи: одній давали шоколад з великим змістом какао-бобів, другій - молочний. Через певний період часу учасникам експерименту запропонували покуштувати добре приготовану піцу. Як з`ясувалося, представники першої групи, на відміну від другої, виявили до неї набагато меншу цікавість.

Крім того, данські вчені приступили до експериментів з шоколадом, намагаючись не тільки понизити його калорійність, але і поліпшити смакові якості.

Група фахівців на чолі з відомим експертом в області лікувального харчування Арне Арструпом вважає, що для виготовлення чудо-шоколаду необхідно додавати в нього нові компоненти. Перш за все йдеться про перець-чілі, що здатний прискорювати процес травлення, а також льняне масло, що перешкоджає ожирінню.

У ширшому плані експериментатори, що влаштувалися знову ж таки в Копенгагенському університеті, працюють над підвищенням смакових якостей харчових продуктів, що мають попит в Данії, поступово зменшуючи в них зміст жирів і позбавляючись від консервантів.

Арструп вважає такі дослідження обгрунтованими і перспективними. "Данці бажають зберегти здоров`я, - сказав він журналістам, - але не хочуть обмежувати себе виключно одноманітними дієтичними продуктами". Мета наших досліджень, підкреслив він, полягає в тому, щоб задовольнити їх потреби. Якщо експерименти виявляться вдалими, то вже в недалекому майбутньому про данську кухню заговорять у всьому світі, вважає Арструп.

eurolab.ua