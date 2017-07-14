Що буде з Охматдитом та його лікарями: міжнародні експерти зібралися на нараду

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» розпочалася триденна управлінська нарада щодо перспектив розвитку головної дитячої лікарні країни, ініційована МОЗ України та організована Дитячим фондом ЮНІСЕФ в Україні.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, мета наради – аналіз ситуації , обговорення перспектив та рішень щодо розвитку Охматдиту.

У нараді беруть участь ізраїльський експерт Габріель Барбаш та експерти ЮНІСЕФ в Україні Сюзанна Лехтімакі, Катерина Булавінова та представники міністерства.

У МОЗ зазначили, що у ході заходу обговорюватимуться зміни у діяльності Охматдиту та у роботі медиків дитячого закладу.