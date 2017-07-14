Гройсман сподівається, що закон щодо медичної реформи приймуть восени

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що восени уряд проситиме Верховну Раду розпочати роботу з реформи освіти, пенсій та охорони здоров'я.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Ми восени будемо просити вас, вельмишановні колеги, почати свою роботу з розгляду трьох реформ: освіти, охорони здоров'я і пенсійної реформа", - сказав Гройсман.

Він додав, що до того часу всі законопроекти будуть підготовані до другого читання, а деякі вже підготовані.

Гройсман також висловив сподівання на те, аби "з осені ми перестали ділити зал по політичним кольорам, а нас об'єднував єдиний Державний прапор і прагнення прийняття реальних рішень в інтересах українських громадян".