Про що свідчить потяг до лимонів?

Американські вчені з`ясували, що сильне бажання з`їсти певний продукт властиво не тільки майбутнім мамам. Дослідники з University of Texas дійшли висновку після ряду спостережень за пацієнтами в кардіологічній клініці. Лікарі з`ясували, що яблука, у яких містяться мінеральні речовини, просто необхідні людям з хворобами серця.

А потяг до цього фрукту говорить про підвищений рівень холестерину або проблеми з серцем, і організм сам починає підказувати хворим те, що йому потрібно.Цей каприз обумовлений в основному фізіологічними перебудовами. Таке бажання в невагітних людей є непрямою характеристикою стану здоров`я й навіть може допомогти у встановленні діагнозу.

До речі, потяг до лимону свідчить про можливі проблеми з жовчним міхуром і печінкою, пристрасть до білокочанної капусти вказує на проблеми з кишечником, а затятим споживачам маслин і оливок варто звернути увагу на стан щитовидної залози. Тим, кому дуже хочеться морозива, варто звернути увагу на стан опорно-рухового апарату.

Neboley