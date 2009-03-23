Житомирщина: відбувся 1-й тур Всеукраїнського марафону здоров’я

В Житомирській області відбувся перший тур Всеукраїнського марафону здоров’я Ольги Богомолець.

Як передає кореспондент УНІАН, професор, доктор медичних наук О.БОГОМОЛЕЦЬ 20 березня на прес-конференції у Житомирі повідомила, що під час попередніх оглядів дітей у 17 інтернатних закладах Житомирської області було виявлено понад 60 дітей, які потребують додаткового огляду.

Загалом, за словами О.БОГОМОЛЕЦЬ, в ході Всеукраїнського марафону здоров’я в 10 регіонах виявлено близько 800 дітей, яких необхідно поставити на диспансерний облік, більш як 30% з них віднесено до групи високого ризику.

О.БОГОМОЛЕЦЬ наголосила, що після завершення марафону планується створити дистанційні центри, де дітей, у яких виявлені підозрілі родимки, продовжуватимуть обстежувати та контролювати їхній стан.

"Коли ми задумали цей тур, то планували виявлених хворих дітей направляти на огляд до Інституту дерматології та косметології (Київ) і, за необхідності, безкоштовно оперувати. Однак наразі виявилося, що більшість цих дітей не потребують термінового лікування, а лише обстеження та спостереження лікарів. Тому ми зараз розглядаємо питання відкриття згаданих дистанційних центрів", - повідомила доктор медичних наук.

Також учора в Житомирі в обласному музично-драматичному театрі відбувся благодійний концерт О.БОГОМОЛЕЦ «Янголе мій», під час якого вона виконала свої романси.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський благодійний марафон здоров`я Ольги Богомолець розпочався з 9 лютого і проходить за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Мета марафону - допомога дітям-сиротам і дітям із малозабезпечених родин, що потребують сучасної онкологічної медичної допомоги. В рамках заходу відбуваються безкоштовні медичні огляди дітей-сиріт з множинними, атиповими та великими родимками за допомогою епілюмінісцентного дерматоскопу, а проходять благодійні концерти та збір коштів на лікування цих дітей.

Злоякісні пухлини шкіри займають в Україні друге місце у структурі онкологічних захворювань.