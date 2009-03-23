У Тернополі відновилося навчання у школах після карантину

У Тернополі з 23 березня відновиться навчання у школах після карантину, запровадженого через грип і ГРВІ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН в.о. завідувача епідеміологічним відділом міської санепідстанції Ірина КУЛАЧКОВСЬКА, відповідне рішення було прийнято на засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії, яка діє при міській раді.

“Показник захворюваності за час карантину істотно зменшився - із 123,7, як було на початку карантину, до 88,8 станом на 19 березня. Серед школярів кількість хворих теж зменшилася - з 45,5% до 27,1%”, - сказала І.КУЛАЧКОВСЬКА. Разом з тим, зауважила вона, попри відновлення навчання, обмеження щодо проведення масових заходів у загальноосвітніх навчальних закладах наразі залишаються.

Наступне засідання протиепідемічної комісії відбудеться 25 березня.

Як повідомляв УНІАН, карантин у навчально-освітніх закладах Тернополя було запроваджено 4 березня. 11 березня рішенням надзвичайної протиепідемічної комісії, яка діє при міській раді, карантин було продовжено до 13 березня включно. 12 березня було прийнято рішення перенести весняні канікули у школах на тиждень раніше і влаштувати їх з 16 по 23 березня, щоб не втрачати навчальний процес у разі продовження карантину.