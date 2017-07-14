Землю накрила магнітна буря: як вижити метеозалежним

Вчора Землю накрила магнітна буря, яка триватиме до 15 липня. Також в липні магнітні бурі очікуються 21-22 липня.

Якщо ви страждаєте на серцево-судинні захворювання і у вас підвищується тиск, у дні магнітних бур будьте вкрай обережні. Близько 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів трапляються якраз під час магнітних бур.

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Вчені з'ясували, що при коливанні магнітного поля Землі, яке відбувається унаслідок збільшення сонячної активності, кров курсує капілярами значно повільніше. Відповідно, неминуче настає кисневе голодування тканин органів.

У організмі відбуваються зміни. Як захисна реакція на негативну дію навколишнього середовища, в такі моменти спостерігається підвищення рівня холестерину і адреналіну. Це призводить до підвищеної стомлюваності, втоми, до зниження життєвої активності. У дні магнітних бур набрякає обличчя. Гіпертонікам у такі дні без ліків виходити не варто.

Медики рекомендують у дні магнітних бур обмежити роботу, що потребує підвищеної уваги та зосередженості, не приймати участі у сварках і бійках, більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі, важке фізичне навантаження знизити. Перенесіть неприємні розмови або важливі візити на інший день. Бажано не користуватися автомобілем, а прогулятися пішки.

Щоб поліпшити фізичний стан приймайте корисний контрастний душ, контролюйте артеріальний тиск, для зниження нервозності пийте заспокійливі засоби: валеріану, пустирник, глід, шавлія, заспокійливі чаї. Також рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м'ясо. Не варто у ці дні захоплюватися спиртним або іншими тонізуючими засобами.