Вінниччина: створено центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф

У Вінницькій області створено нову комунальну установу "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги й медицини катастроф".

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Вінницької обласної ради Віктор ВІКАЛЮК.

За його словами, облрада затвердила статут центру й штат у кількості 45 посад.

В.ВІКАЛЮК зазначив, що для матеріального забезпечення роботи центру екстреної медичної допомоги з оперативного управління Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.Пирогова передано будинок загальною площею 316,6 кв. м, гаражі 150 кв. м, 15 одиниць автомобільної техніки, медичне обладнання 2005-2008 року випуску, загальна балансова вартість якого становить 220,62 тис. грн., а також меблі й офісну техніку.

Заступник голови Вінницької облради додав, що нова комунальна установа створена на виконання міжгалузевої комплексної програми "Здоров`я нації на 2002-2011 роки" з метою забезпечення організації надання екстреної та планової консультативної медичної допомоги населенню області у повсякденних умовах і при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій з медико-санітарними наслідками.