У Британії немовля піддали евтаназії всупереч волі батьків
11:29, 23 березня 2009Країна
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"Через гуманність" - лікарі
Скандал розгорівся у Великобританії. Невиліковно хворе немовля піддали евтаназії за рішенням лондонського суду. Самі ж батьки виступали категорично проти вбивання дитини.
За британським законодавством судді мають право ухвалювати такі рішення.
За словами лікарів, шансів вижити у дев`ятимісячної дитини практично не було. Тому вони і звернулися до суду із проханням дозволити евтаназію - через гуманність.
Судді десять днів розглядали справу, після чого дозволили відключити немовля від апарату підтримання життя.
Батьки ж не зневірювалися й вірили в те, що якщо є хоча б найменший шанс врятувати сина, то треба ним скористатися.
Вони подали апеляцію, але суд відхилив її.
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