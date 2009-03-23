У Британії немовля піддали евтаназії всупереч волі батьків

Скандал розгорівся у Великобританії. Невиліковно хворе немовля піддали евтаназії за рішенням лондонського суду. Самі ж батьки виступали категорично проти вбивання дитини.

За британським законодавством судді мають право ухвалювати такі рішення.

За словами лікарів, шансів вижити у дев`ятимісячної дитини практично не було. Тому вони і звернулися до суду із проханням дозволити евтаназію - через гуманність.

Судді десять днів розглядали справу, після чого дозволили відключити немовля від апарату підтримання життя.

Батьки ж не зневірювалися й вірили в те, що якщо є хоча б найменший шанс врятувати сина, то треба ним скористатися.

Вони подали апеляцію, але суд відхилив її.

gazeta.ru