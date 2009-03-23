В Англії вчені створять штучну кров

Британські вчені розпочали проект зі створення "синтетичної" крові зі стовбурових клітин, аби її можна було виробляти в необмеженій кількості, без залучення донорів.

Британські медики сподіваються, що перше переливання буде здійснене вже за три роки.

У проекті приймають участь кілька британських служб охорони здоров’я, а також Wellcome Trust – найбільший благодійний фонд з підтримки медичних досліджень.

Аби отримати синтетичну кров, планують використати стовбурові клітини ембріонів, що здатні дати кров універсальної, IV групи, що підходить для переливання будь-якій людині.

Серед донорів лише 7% мають кров такої групи, але у лабораторних умовах зі стовбурових клітин її можна отримати скільки завгодно, оскільки подібні клітини можуть ділитися без обмежень.

Синтетична кров буде безпечною при переливанні – через неї неможливо заразитися яким-небудь вірусом.

Водночас, отримання крові з людських ембріонів створює етичну дилему: чи можна знищувати ембріони для отримання стовбурових клітин. Теоретично, один ембріон здатен забезпечити кров’ю цілу країну.

За межами Великобританії вчені також займаються розробкою синтетичної крові – подібні проекти існують у Швеції, Франції та Австралії.

Минулого року співробітники американської компанії Advanced Cell Technology заявили, що їм вдалося отримати мільярди червоних кров’яних тілець зі стовбурових клітин.

Американське дослідження, однак, застопорилося через проблем з фінансуванням: під час президентства Джорджа Буша державі було заборонено виділяти гроші на проекти, пов’язані з стовбуровими клітинами.

Однак президент Барак Обама зняв цю заборону.

tsn.ua