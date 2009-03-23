Іноземці незаконно вивозили з України 3-місячну дівчинку

Прикордонники затримали в аеропорту “Бориспіль” італійку, яка намагалася незаконно вивезти з України тримісячне немовля.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, 20 березня в аеропорту «Бориспіль» прикордонники звернули увагу на пару, яка реєструвалась на рейс «Київ - Мілан». 66-річна громадянка Швейцарії та її 39-річний син – громадянин Італії - вивозили з України 3-місячну дівчинку. Насторожував той факт, що іноземці не мали на немовля ніяких документів, окрім посвідки на повернення в Італію, виданої в посольстві цієї країни в Україні. Як з’ясувалося, дитина з’явилася на світ у одній із київських клінік репродуктивних технологій і вивозилася іноземцями, з їхніх слів, цілком законно. Однак, жодного документа, який би підтверджував цей факт (довідка з клініки, свідоцтво про народження), вони не надали, власне, як і не пояснили, чи існують такі документи взагалі.

За цих обставин прикордонники тимчасово відмовили громадянці Швейцарії разом з дитиною у виїзді та повідомили про це в Головне управління СБУ в м. Києві та Київській області.