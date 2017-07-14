Уряд утворив Координаційну раду з питань популяризації оздоровчої рухової активності

16:46, 14 липня 2017
Країна
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Основними завданнями Ради є популяризація серед населення здорового способу життя.

УНІАН

Кабінет міністрів України утворив Координаційну раду з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності.

Відповідна постанова від 12 липня 2017 р. № 489 опублікована на Урядовому порталі.

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Згідно з документом, Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів України, утвореним з метою створення в суспільстві умов для оздоровчої рухової активності та здорового способу життя заради формування здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності в державі.

«Основними завданнями Ради є: сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності та здорового способу життя; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань впровадження оздоровчої рухової активності в різні сфери життєдіяльності, підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань; удосконалення законодавства з питань забезпечення реалізації права громадянина на оздоровчу рухову активність», - йдеться у затвердженому урядом положенні.

Рада має право отримувати від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; залучати до участі у своїй роботі представників цих органів та установ, а також незалежних експертів.

Також Рада може організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

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Посадовий склад Ради затверджує Кабінет міністрів України, персональний склад Ради затверджує її голова; члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

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Теги: #профілактика хвороб#фізична активність