У Житомирі вперше в цьому році народилася трійня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради.

За словами породіллі Олени, у її родині це не перший випадок багатоплідної вагітності, проте на народження трійні не сподівалися. Троє хлопчиків з’явилися на світ з вагою майже по 2 кг кожен.

23-річний батько малюків зізнався , що дуже радіє синам і запевняє, що готовий до труднощів. Не менше за них радіє і бабуся. Вдома на малюків чекає 6-річний братик, йдеться у повідомленні.

Минулого року у Житомирі спостерігався позитивний природний приріст населення: у пологових будинках міста народилося 3 тис. 59 немовлят- на 144 дитини більше, ніж за попередній рік.

Місцева статистика зазначає, що вперше за останні роки показник природного приросту населення у Житомирі є позитивним і становить 0,7 відсотка.