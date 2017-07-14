Восени нардепи розглянуть медичну реформу у першу чергу

І медична, і освітня реформи будуть у прерогативі на наступній сесії.

Про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій в інтерв'ю телеканалу "Рада".

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«Можу твердо сказати, що і медична, і освітня реформи будуть у прерогативі на наступні пленарні тижні нашої наступної сесії», - наголосив голова ВР.

Він додав, що до вересня «депутати зможуть вивчити детальніше всі правки, що були внесені, а їх близько 1000 до кожної з реформ, і я впевнений, що після вивчення, обговорення, дискусії ми зможемо успішно пройти реформи і у сфері освіти, і у сфері охорони здоров’я».