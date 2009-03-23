Донеччина: у всіх школах області відновлено заняття

У Донецькій області в усіх школах відновлені заняття після карантину у зв`язку з грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ).

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, минулого тижня відбулася незначна активність епідемічного процесу - число випадків захворювання населення на грип і ГРВІ зросло на 3,2 тис. випадків і склало 19,9 тис. випадків. Проте в цілому в області зберігається неепідемічний рівень захворюваності грипом і ГРВІ - на 44,3% нижче рівня епідпорогу. За тиждень кількість госпіталізованих осіб склала 385 чоловік, зокрема 297 дітей.

Серед школярів показник захворюваності перевищив рівень епідемічного порогу на 9,8%. Зберігається підвищена активність епідемічного процесу серед учнів шкіл на 10 адміністративних територіях області.

В облСЕС зазначили, що зростання захворюваності порівняно з минулим тижнем сталося за рахунок дитячого населення віком, починаючи від народження до 2-х років (+21,4%), і від 3 до 6 років (+27,3%).

Крім того, відзначається незначне перевищення епідпорогу захворювання у Волноваському районі (+6,4%).

*** Станом на 5 березня навчальний процес було припинено в 54 школах Донецького регіону, станом на 13 березня залишалися закритими ще 5 шкіл.