Прес-конференція до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
24 березня 2009 року о 14.00 у приміщенні МОЗ України (Київ, вул.Грушевського,7, ІІІ поверх, малий зал колегій) відбудеться прес-конференція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом та Всеукраїнському дню боротьби з туберкульозом.
Міністерство охорони здоров`я ініціювало проведення спільно з громадськими організаціями, що діють в Україні, місячника боротьби з туберкульозом під девізом "Від обізнаності населення, через спільні дії – до подолання епідемії туберкульозу в Україні” (за ініціативи фундації "Громадський рух " Українці проти туберкульозу") із залученням фахівців товариств Червоного Хреста, засобів масової інформації, територіальних управлінь Державної ветеринарної медицини і Державного департаменту України з питань виконання покарань, мережі неурядових організацій, громадськості, молоді.
Участь в прес-конференції візьмуть:
Бідний В. Г. – заступник Міністра охорони здоров’я України;
Черенько С. О. – Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам;
Фещенко Ю. І. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “фтизіатрія та пульмонологія”, директор ДУ “Національний інститут фтизіатрії та пульмонологій ім. Ф. Г. Яновського АМН України”;
Білогорцева О. І. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “дитяча фтизіатрія”;
Поканевич І. В. – керівник бюро ВООЗ в Україні;
Усіченко І. Г. – Президент Товариства Червоного Хреста України;
Гамазіна К. О. –голова представництва РАТН в Україні;
Заболотний А.О. – директор благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України”.
Теми для обговорення:
Загальна ситуація в державі щодо масштабів епідемії туберкульозу;
Ситуація у світі, Європі та країнах СНД із захворюваністю на туберкульоз;
Державне фінансування, що виділяється на боротьбу з епідемією туберкульозу, а також ефективність їх використання;
Про захворюваність медичних працівників та про особливості підготовки лікарів-фтизіатрів;
Раннє виявлення та імунопрофілактика туберкульозу в Україні;
Участь Товариства Червоного Хреста в допомозі державі щодо боротьби з епідемією туберкульозу в Україні;
Об’єднання зусиль держави, бізнесу та недержавного сектору для подолання епідемії туберкульозу в Україні.
Акредитація за тел.: 253-02-25, 253-69-75.