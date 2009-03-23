Прес-конференція до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

24 березня 2009 року о 14.00 у приміщенні МОЗ України (Київ, вул.Грушевського,7, ІІІ поверх, малий зал колегій) відбудеться прес-конференція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом та Всеукраїнському дню боротьби з туберкульозом.

Міністерство охорони здоров`я ініціювало проведення спільно з громадськими організаціями, що діють в Україні, місячника боротьби з туберкульозом під девізом "Від обізнаності населення, через спільні дії – до подолання епідемії туберкульозу в Україні” (за ініціативи фундації "Громадський рух " Українці проти туберкульозу") із залученням фахівців товариств Червоного Хреста, засобів масової інформації, територіальних управлінь Державної ветеринарної медицини і Державного департаменту України з питань виконання покарань, мережі неурядових організацій, громадськості, молоді.

Участь в прес-конференції візьмуть:

Бідний В. Г. – заступник Міністра охорони здоров’я України;

Черенько С. О. – Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам;

Фещенко Ю. І. – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “фтизіатрія та пульмонологія”, директор ДУ “Національний інститут фтизіатрії та пульмонологій ім. Ф. Г. Яновського АМН України”;

Білогорцева О. І. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “дитяча фтизіатрія”;

Поканевич І. В. – керівник бюро ВООЗ в Україні;

Усіченко І. Г. – Президент Товариства Червоного Хреста України;

Гамазіна К. О. –голова представництва РАТН в Україні;

Заболотний А.О. – директор благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України”.

Теми для обговорення:

Загальна ситуація в державі щодо масштабів епідемії туберкульозу;

Ситуація у світі, Європі та країнах СНД із захворюваністю на туберкульоз;

Державне фінансування, що виділяється на боротьбу з епідемією туберкульозу, а також ефективність їх використання;

Про захворюваність медичних працівників та про особливості підготовки лікарів-фтизіатрів;

Раннє виявлення та імунопрофілактика туберкульозу в Україні;

Участь Товариства Червоного Хреста в допомозі державі щодо боротьби з епідемією туберкульозу в Україні;

Об’єднання зусиль держави, бізнесу та недержавного сектору для подолання епідемії туберкульозу в Україні.

Акредитація за тел.: 253-02-25, 253-69-75.