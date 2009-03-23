Волині знову загрожує повінь

24-27 березня на річці Стохід біля селища Любешів Волинської області, у зв`язку з очікуваним подальшим ростом рівнів води з інтенсивністю 1-3 см, зберігається загроза досягнення відміток початкового затоплення окремих частин низькорозташованих населених пунктів і господарських об`єктів у Любешівському районі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, України.