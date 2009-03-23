У Житомирських школах відмінили карантин

15:31, 23 березня 2009
Країна
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Діти на канікулах

У Житомирських школах закінчився карантин, оголошений 10 березня через епідемію грипу.

Про це УНІАН повідомила заступник начальника міського управління освіти Житомирської міської ради Раїса КОШЕВИЧ.

За її словами, "згідно з розпорядженням Житомирського міського голови Віри ШЕЛУДЧЕНКО, карантин завершено, діти пішли на весняні канікули, вони поновлять навчання з 30 березня".

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