У Житомирських школах відмінили карантин
15:31, 23 березня 2009Країна
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Діти на канікулах
У Житомирських школах закінчився карантин, оголошений 10 березня через епідемію грипу.
Про це УНІАН повідомила заступник начальника міського управління освіти Житомирської міської ради Раїса КОШЕВИЧ.
За її словами, "згідно з розпорядженням Житомирського міського голови Віри ШЕЛУДЧЕНКО, карантин завершено, діти пішли на весняні канікули, вони поновлять навчання з 30 березня".
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