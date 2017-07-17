Україна отримала ліки для дітей з нанізмом та онкологією

В Україну прибула партія ліків для онкохворих дітей та гормону росту для дітей віком до 10 років, закуплених за кошти держбюджету через міжнародну організацію Програма розвитку ООН.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, кількість ліків забезпечить гормоном росту 837 дітей, які хворіють на нанізм.

Препарат бельгійського виробництва закупила Програма розвитку ООН за бюджетні кошти. На склад надійшло 308 тисяч мг активної речовини у формі попередньо наповненої шприц-ручки, що будуть використовуватись для дітей віком до 10 років.

Вартість закупленого препарату 125 млн грн. Соматропін корейського виробництва, що буде використовуватись для дітей віком старше 10 років, буде також доставлено в країну найближчим часом.

Разом з поставкою Соматропіну надійшли життєво необхідні ліки для онкохворих дітей, що вироблені в Європі та США, а саме Лінезолід, Ідарубіцин, Гідрокортизон та Тігециклін на загальну суму 4 330 289,48 грн. На склад отримано 501 флакон Ідарубіцину, 4020 систем для інфузій Лінезоліду, 1375 флаконів Гідрокортизону, 2060 флаконів Тігецикліну.