Через конфлікт на Донбасі в Україні нараховується близько 1,6 млн переселенців - ООН

ООН вітає прийняття урядом України нової Стратегії державної міграційної політики на найближчі вісім років. У документі враховано останні тенденції, пов'язані з потоками мігрантів з країн Близького Сходу та запровадженням безвізового режиму між Україною та ЄС.

Читайте такожВійськовий конфлікт на Донбасі: 3,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомогиУ Стратегії йдеться про програми реінтеграції повернення на батьківщину українських мігрантів. У документі йдеться про необхідність зміцнення співробітництва з українською діаспорою, яка налічує близько двох мільйонів чоловік. У Стратегії прописані заходи по облаштуванню в країні іноземців з числа мігрантів.

Новий документ прийшов на зміну Концепції державної міграційної політики України від 2011 року. Оновлення підходів країни до міграції обумовлено безпрецедентними потоками мігрантів з Близького Сходу, запровадженням безвізового режиму між Україною та більшістю держав-членів ЄС, а також масштабними внутрішніми переміщеннями населення. На сьогоднішній день в результаті конфлікту на сході України, в країні налічується приблизно 1,6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

Стратегія державної міграційної політики України була розроблена за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) та Європейського союзу. У роботі над цим документом враховувався досвід інших країн регіону, зокрема, Болгарії, Грузії, Фінляндії, Угорщини, Молдови, Польщі та Словаччини.

У документі йдеться про необхідність розвитку інформаційно-комунікаційних систем управління міграцією, які будуть сприяти належній ідентифікації людей і спрощення процесу надання адміністративних послуг. Ці системи дозволяють налагодити ефективний обмін інформацією з Інтерполом та європейськими базами даних.

«МОМ готова і надалі підтримувати Україну в розвитку міграційної політики в інтересах, як мігрантів, так і держави», - заявив представник МОМ Манфред Профазі.