В Україні змінено стандарти діагностики кору та краснухи

У зв’язку зі стрімким ростом захворюваності на кір при будь-якому зверненні пацієнтів із висипкою проводитиметься забір зразків для лабораторної діагностики.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про необхідність таких заходів повідомили регіональним підрозділам охорони здоров’я під час селекторної наради з Міністерством охорони здоров’я України.

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У МОЗ підкреслили, що накопичений досвід лабораторної діагностики кору та краснухи вимагає внесення коректив до алгоритму проведення лабораторних обстежень.

При спорадичному рівні захворюваності матеріал від кожного хворого з підозрою на кір та краснуху необхідно направляти до Центральної та регіональної Одеської лабораторій з діагностики кору та краснухи, що акредитовані до 1 січня 2019 року у лабораторній мережі Європейського Бюро ВООЗ із діагностики кору та краснухи.

Для ізоляції та генотипування вірусів кору та краснухи відбирати зразки сечі та носоглоткові змиви протягом 3-х діб з моменту появи висипу. Одночасно дозволяється проводити відбір зразків сироваток крові для визначення наявності специфічних антитіл класу ІgМ методом імуноферментного аналізу (ІФА). Починаючи з четвертої і до 28 доби відбирати тільки зразки сироваток крові.

Під час зростання захворюваності для підтвердження клінічних діагнозів «кір» або «краснуха» проведення тестування сироваток крові хворих забезпечити у вірусологічних лабораторіях обласних/міських лабораторних центрів МОЗ України. Слід зауважити, що всі наступні випадки захворювання можуть бути підтверджені на підставі епідеміологічного зв’язку з лабораторно підтвердженим випадком.

За словами спеціаліста Бюро ВООЗ в Україні з питань імунізації та захворювань, що попереджаються вакцинацією, Вусалі Аллахвердієвої, під час спалаху необхідне виявлення і підтвердження кожного ланцюжка передачі захворювання на матеріалі 1-2 зразків. Загалом не менше 80 % діагнозів має бути підтверджено лабораторно. "Це стосується і підвищеної уваги та інформування про відхилені або не зареєстровані підозрілі випадки", – зазначила фахівець.

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Обов’язкового лабораторного підтвердження потребують усі підозрілі випадки кору і краснухи серед вагітних жінок, навіть при вже підтвердженому спалаху і в незалежності від фонової захворюваності або кількості раніше підтверджених випадків. Матеріал від означеного контингенту направляти до Центральної та регіональної Одеської лабораторій з діагностики кору та краснухи.

У випадку продовження спалаху кожні 2-3 місяці необхідно лабораторно досліджувати 5-10 проб, відібраних від інших осіб з підозрою на захворювання кором/краснухою, особливу увагу приділяти відбору зразків (сечі, носоглоткових змивів) для проведення визначення циркулюючого генотипу вірусу кору/краснухи. Це дозволить моніторити відповідний генотипу або генотипів вірусу кору/краснухи.