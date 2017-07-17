З початку року на водоймах України загинули 50 дітей

З початку року на водоймах України загинуло 467 людей, з яких 50 - діти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили, що «лише впродовж минулого тижня, з 10 по 16 липня, на водних об’єктах країни загинуло 32 особи!»

«Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 467 людей, з яких 50 дітей. При цьому врятовано 355 людей, у тому числі 81 дитина», - сказано в повідомленні.

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В ДСНС розповіли, що 13 липня на р. Латориця в м. Мукачево Закарпатської області під час купання потонув хлопчик 2009 року народження.

«З 13 по 15 липня відділенням водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС області проводилися пошуки загиблої дитини. 15 липня рятувальники знайшли тіло хлопчика та передали працівникам поліції», - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що «того ж тижня на водосховищі в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівщини фахівці обласної рятувально-водолазної служби знайшли та вилучили з води тіло хлопчика 2004 року народження, який потонув під час відпочинку, стрибаючи з дамби у воду».

Крім того, в повідомленні сказано, що у столиці цими вихідними на озері Райдужному в Дніпровському районі водолазною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення знайдено та піднято на поверхню тіло невідомого чоловіка віком приблизно 30 років. Обставини загибелі та особа громадянина наразі встановлюється фахівцями.

ДСНС застерігає, зокрема, від пірнання в незнайомих місцях, просить не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки; не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах; не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння; плавати у випадку, коли температура води повинна бути не нижче +17 °С. Також рятувальники закликали плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин; слідкувати за штормовими попередженнями і не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.