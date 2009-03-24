Україна на 5-му місці серед 27 країн з найбільшим тягарем мультирезистентного туберкульозу

Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з туберкульозом Всесвітня організація охорони здоров’я ще раз наголосила на необхідності боротьби з туберкульозом, що забирає одне життя кожні 20 секунд.

Щорічно в світі захворюють понад 8 млн. і вмирають близько 2 млн. осіб попри те, що під час раннього виявлення туберкульозу та проходження повного курсу лікування хворі люди можуть швидко стати незаразними та вилікуватися.

У 2008 році у всьому світі було зареєстровано біля півмільйона нових випадків туберкульозу з множинною медикаментозною резистентністю, що є найбільшою зареєстрованою за весь час кількістю. Однак, лікування менш ніж 3% цих випадків проводиться у відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Неухильно зростає кількість випадків туберкульозу з розширеною резистентністю – форми туберкульозу, за якої показники смертності набагато вищі і лікування якого є набагато складнішим та дорожчим.

ВООЗ визначила 27 країн з найбільшим тягарем туберкульозу, на які припадає 85% загальної кількості випадків мультирезистентного туберкульозу. У цьому переліку Україна посідає п’яте місце після Азербайджану, Молдови, Казахстану та Узбекистану. На Україну із населенням у 46,143 млн. осіб (станом на 1 січня 2009 р.) припадає 11% від усіх зареєстрованих випадків ТБ в Європейському регіоні ВООЗ.

«Ми спостерігаємо збільшення випадків захворювань на туберкульоз в Україні, - коментує Ігор Поканевич, Керівник Представництва ВООЗ в Україні. - Протягом останніх 15 років захворюваність на ТБ в Україні зросла більш ніж вдвічі. Серед основних факторів, що зумовлюють поширення ТБ в країні, - несприятливі соціально-економічні умови та зростання ВІЛ/СНІД. Найбільш враженими захворюваністю на ТБ є центральні, південні та східні регіони України. Також, на поширення хвороби впливає і низька обізнаність українців щодо можливих заходів протидії захворюванню. Так, якщо би жителі України зверталися до лікаря із підозрою на ТБ (кашель, який триває більше двох тижнів, утруднене дихання, біль у грудях, безпричинна втрата ваги, підвищена температура тіла), то цю недугу можна було б набагато легше подолати, оскільки туберкульоз є виліковним за умови своєчасного початку лікування та проходження повного курсу протитуберкульозними препаратами.»

Загрозу епідемії туберкульозу можна зупинити, якщо всі 27 країн матимуть розроблений план боротьби з туберкульозом та необхідне діагностичне обладнання. Міністри вищезазначених країн зустрінуться в Пекіні з 1 по 3 квітня 2009 року для обговорення зростаючої загрози епідемії мультирезистентного туберкульозу. Нараду організовано ВООЗ разом з Міністерством охорони здоров’я Китайської Народної Республіки та Фондом Білла й Мелінди Гейтс.

ВООЗ надає Україні технічну допомогу для вирішення проблеми ТБ з 2001 року за чотирма напрямками. Напрямок 1. Підвищення ефективності національної стратегії боротьби з ТБ

Основним елементом технічної допомоги ВООЗ є підвищення ефективності національної стратегії боротьби з ТБ шляхом впровадження стратегії «Стоп-ТБ».

Переконавшись в ефективності стратегії для України по результатах пілотного проекту у Донецькій області, з кінця 2005 р. ВООЗ розпочала програми технічної допомоги ще у п’яти регіонах: АР Крим, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Ці регіони були визначені згідно із рівнем захворюваності та тягарем ТБ. Ця складова технічної допомоги реалізується шляхом проведення спеціалізованих тренінгів та навчань, навчальних турів, розробки та друку навчальних посібників, закупівлі та надання спеціального медичного обладнання та розповсюдження загальноосвітніх і спеціалізованих інформаційних матеріалів, постійного моніторингу дотримання принципів стратегії, опрацювання звітів з проектів, оцінки їхньої результативності та надання відповідних рекомендацій.

Напрямок 2. Допомога на центральному рівні

ВООЗ співпрацює з національними партнерами над посиленням Національної програми боротьби з ТБ шляхом здійснення оцінки національних програм, посилення національного потенціалу та проведення спеціалізованих тренінгів та конференцій. Крім того, ВООЗ надає допомогу щодо приведення медичних та управлінських протоколів з виявлення, лікування та профілактики ТБ у відповідність з міжнародними нормами.

Напрямок 3. Проект з мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ)

Починаючи з 2006 р., за фінансової підтримки Фонду «Розвиток України» ВООЗ надає технічну допомогу Донецькій області у протидії МР ТБ. Результатами співпраці ВООЗ та Донецького державного медичного університету ім. М. Горького й Обласної клінічної туберкульозної лікарні у рамках цього проекту стала розробка та прийняття протоколу ведення випадків МР ТБ. Також було відкрито три сучасних відділення з лікування МР ТБ з урахуванням вимог інфекційного контролю в містах Горловка, Шахтарськ та Донецьк. Крім того, ВООЗ надає допомогу області шляхом проведення спеціалізованих тренінгів та навчальних турів, а також друку та розповсюдження медичних протоколів і реєстраційних форм.

Напрямок 4. Сприяння у поданні заявок до Глобального фонду

Глобальний фонд із боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією оголосив про початок 9-го раунду подачі заявок на отримання грантів для боротьби із вищезазначеними захворюваннями. У співпраці з ВООЗ, Уряд України розробляє і подаватиме заявку на отримання додаткового фінансування для посилення заходів з протидії ТБ, МР ТБ та ВІЛ, що асоційований туберкульозом. Основна мета заявки – зменшити тягар ТБ в Україні і зокрема – рівень захворюваності та смертності у групах ризику.

ВООЗ також надала сприяння у поданні заявки від України до Глобального фонду ліків для забезпечення протитуберкульозними ліками першого ряду гарантованої якості п’яти областей – Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Херсонської, міста Севастополь – та усієї пенітенціарної системи країни.