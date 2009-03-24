У Харківській області зафіксовано загибель диких гусей

Вчора на території Краснопавлівського (Княжого) водосховища Лозовського району Харківської області виявлено значну кількість загиблих диких гусаків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України з посиланням на повідомлення Головного управління ветеринарної медицини в Харківській області.

Згідно з повідомленням, для встановлення причин пошесті птиці на місце виїхали фахівці регіонального управління ветеринарної медицини і представники Державної лабораторії ветеринарної медицини, а також науковці.

Було відібрано патматеріал 25 загиблих гусаків і направлено для дослідження на інфекційні захворювання (зокрема, на високопатогений грип птиці) і отруєння до обласної державної лабораторії ветмедицини і до Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветсанекспертизи.

За результатами лабораторних досліджень в Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики і ветсанекспертизи, в доставлених пробах вірус пташиного грипу не виявлено.

Наголошується, що при проведенні патологоанатомічного розтину загиблої птиці виявлено значну кількість зерна кукурудзи в стравоході, м`язовому шлунку. Встановлено запалення в товстому відділі кишечнику. Відібрано проби кукурудзи зі шлунків загиблої птиці і з полів навколо водоймища і направлено до обласної державної лабораторії ветмедицини і до Інституту експериментальної і клінічної ветмедицини для дослідження на токсичність.

На виїзному засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняте рішення утилізувати загиблу птицю шляхом спалювання. Станом на 10.00 23 березня було спалено 517 голів загиблої птиці, а на 16.00 виявлено і утилізовано ще 552 трупи диких гусаків.

Держветслужба виставила навколо водосховища ветеринарно-міліцейські пости, здійснюється постійний моніторинг ситуації в районі.