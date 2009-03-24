У Харківській області зафіксовано загибель диких гусей
Вірусу пташиного грипу не виявлено
Вчора на території Краснопавлівського (Княжого) водосховища Лозовського району Харківської області виявлено значну кількість загиблих диких гусаків.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України з посиланням на повідомлення Головного управління ветеринарної медицини в Харківській області.
Згідно з повідомленням, для встановлення причин пошесті птиці на місце виїхали фахівці регіонального управління ветеринарної медицини і представники Державної лабораторії ветеринарної медицини, а також науковці.
Було відібрано патматеріал 25 загиблих гусаків і направлено для дослідження на інфекційні захворювання (зокрема, на високопатогений грип птиці) і отруєння до обласної державної лабораторії ветмедицини і до Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики і ветсанекспертизи.
За результатами лабораторних досліджень в Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики і ветсанекспертизи, в доставлених пробах вірус пташиного грипу не виявлено.
Наголошується, що при проведенні патологоанатомічного розтину загиблої птиці виявлено значну кількість зерна кукурудзи в стравоході, м`язовому шлунку. Встановлено запалення в товстому відділі кишечнику. Відібрано проби кукурудзи зі шлунків загиблої птиці і з полів навколо водоймища і направлено до обласної державної лабораторії ветмедицини і до Інституту експериментальної і клінічної ветмедицини для дослідження на токсичність.
На виїзному засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняте рішення утилізувати загиблу птицю шляхом спалювання. Станом на 10.00 23 березня було спалено 517 голів загиблої птиці, а на 16.00 виявлено і утилізовано ще 552 трупи диких гусаків.
Держветслужба виставила навколо водосховища ветеринарно-міліцейські пости, здійснюється постійний моніторинг ситуації в районі.