На Вінниччині скажений пес покусав трьох дітей
09:17, 24 березня 2009Країна
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Направлено до районної лікарні
У селі Бубнівка Гайсинського району Вінницької області скажена собака покусала трьох дітей.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, тварина вкусила трьох семирічних дітей за пальці рук.
Тварину умертвили в присутності комісії і передали для дослідження в Гайсинську міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медицини.
Дітей направлено в Гайсинську центральну районну лікарню.
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