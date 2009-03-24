На Вінниччині скажений пес покусав трьох дітей

У селі Бубнівка Гайсинського району Вінницької області скажена собака покусала трьох дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, тварина вкусила трьох семирічних дітей за пальці рук.

Тварину умертвили в присутності комісії і передали для дослідження в Гайсинську міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медицини.

Дітей направлено в Гайсинську центральну районну лікарню.