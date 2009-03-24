Житомирщина: епідемситуація щодо туберкульозу має негативну динаміку

Епідемічна ситуація з туберкульозом в Житомирській області має негативну динаміку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес-релізі Житомирської облдержадміністрації.

За даними ОДА, показник захворюваності у 2008 році в порівнянні з 2007 роком зріс на 8,1% і становить 89,6 на 100 тис. населення, - повідомив журналістам заступник керівника області Микола ЧЕРНЕНКО.

За його словами, туберкульоз та ВІЛ/СНІД давно вже перестали бути суто медичними проблемами. Він запевнив, що нині влада області “об`єднує зусилля державних відомств, установ та закладів, громадських організацій з метою співпраці заради профілактичної та просвітницької діяльності серед населення, консультування, обстеження, лікування, догляду та підтримки жителів області, яких спіткало лихо туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.

М. ЧЕРНЕНКО повідомив, що ОДА ініціює обов’язкову госпіталізацію хворих на туберкульоз, які ухиляються від лікування. У зв’язку з цим обласне управління охорони здоров’я готує лист до МОЗ України з проханням прискорити введення в дію Постанови Кабінету міністрів України «Про

обов’язкову госпіталізацію хворих на туберкульоз, які ухиляються від лікування і становлять загрозу розповсюдження збудника туберкульозу», проект якої погоджений в облдержадміністрації в травні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, Житомирська область за рівнем захворюваності на туберкульоз упродовж останніх років посідає 8-9 місце серед 27 регіонів України. Найвищий показник захворюваності в регіоні зареєстрований у 2004 році – 95,6 на 100 тисяч населення. До 2005 року поряд із ростом захворюваності на туберкульоз в області відмічалося зростання показника смертності від цієї хвороби. За останні 3 роки (з 2006) смертність від туберкульозу почала знижуватися.

По кількості осіб з ВІЛ-інфекцією та СНІДом за підсумками 2008 року Житомирщина посідає 17-те місце в Україні.