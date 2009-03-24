Вплив телевізора на дитячу психіку

Багато батьків задаються питанням про те, скільки часу дозволено проводити дитині перед телевізійним екраном, які програми йому можна дивитися, а від яких краще утриматися.

І справа тут навіть не у страсі зіпсувати зір, але і в тому, що деякі передачі погано впливають на дитячу психіку, це стосується навіть мультфільмів.

Та і самим деколи хочеться подивитися якусь передачу або фільм в той час, коли дитина ще не спить.

Насамперед, дитину слід ізолювати від проглядання дорослих фільмів, які дуже важкі для дитячого сприйняття. Навіть якщо у вас є величезне бажання подивитися один з таких фільмів, але ізолювати дитину на цей період немає можливості, то краще відмовитися від перегляду.

Врешті-решт у нас є можливість придбати цей фільм на диску і проглянути його в більш відповідний для цього момент.

Що стосується мультиплікаційних фільмів, то в цьому випадку не все так однозначно.

Річ у тому, що творці мультиків діляться на два табори, тобто на тих, хто переносить доросле життя в дитинство, лише трохи «згладивши» гострі кути, а також на тих, хто проектує на екран саме дитячий світ з його цікавими життєвими законами.

З цієї причини, деякі мультфільми здатні викликати хвилю радісних емоцій, а ось інші роблять дітей агресивними, наносять їхній психіці величезну шкоду, морально їх спустошують.

Саме тому, при підборі мультиків для своєї дитини будьте уважними і прискіпливими. Спочатку вам варто самим ознайомитися зі змістом. Якщо ж у вас немає такої можливості, то краще обмежтеся показом старих вітчизняних фільмів.

І запам`ятайте три правила, яких слід дотримуватися при виборі мультика:

1. Зверніть увагу на вказаний вік, для якого призначений цей фільм.

2. Чи відповідає його зміст колу інтересів і типу нервової системи вашої дитини.

3. Ознайомтеся зі змістом фільму і подумайте про те, які струнки в душі вашої дитини він може зачепити, чому може навчити його.

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