Новий метод щодо подолання стійкого туберкульозу

Найближчим часом з`явиться ефективний спосіб лікування найбільш смертоносної форми туберкульозу, яка має високу стійкість до лікарських препаратів і практично не піддається лікуванню

Це може бути досягнуто за правильної комбінації двох ліків, які вже застосовуються для боротьби з бактеріальними інфекціями.

Туберкульоз розвивається в результаті активності бактерій Mycobacterium tuberculosi, якими до теперішнього часу інфіковані близько третини всієї людської популяції на Землі. Активна форма захворювання розвивається приблизно у 10% інфікованих в різні періоди життя, як правило через зниження імунітету. Частіше інших хворіють немовлята і люди похилого віку. Крім того, туберкульоз є однією з основних причин смерті ВІЛ-інфікованих. До того ж, з`явилися нові штами бактерій M.tuberculosis, стійкі до антибіотиків.

Вчені з Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна при Іешіва-університеті в Нью-Йорку та їхні колеги з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань знайшли поєднання двох ліків, яке зупиняє зростання як лабораторних штамів бактерій, так і бактерій, отриманих від хворих на туберкульоз з широкою стійкістю до ліків.

За інформацією експертів, один з компонентів ліків - клавуланат - інгібує роботу бактеріального ферменту бета-лактомази, яка в нормальному стані захищає бактерії від другого компонента ліків - антибіотика меропенема, як і широко відомий пеніцилін. Ідея інгібування бета-лактомази для збільшення ефективності антибіотиків не нова, вона вже давно використовується у лікарській практиці. Однак до останнього часу і вона не дозволяла лікувати туберкульоз з широкою стійкістю до ліків.

Заслуга американських медиків полягає в детальному аналізі механізму активності бета-лактомази і точному підборі співвідношення двох ліків, який і дозволив знайти ефективний спосіб боротьби з інфекцією, що не піддаються лікуванню.

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Американські вчені знайшли ефективне для лікування поєднання ліківНайближчим часом з`явиться ефективний спосіб лікування найбільш смертоносної форми туберкульозу, яка має високу стійкість до лікарських препаратів і практично не піддається лікуванню

Це може бути досягнуто за правильної комбінації двох ліків, які вже застосовуються для боротьби з бактеріальними інфекціями, повідомляє Science.

Туберкульоз розвивається в результаті активності бактерій Mycobacterium tuberculosi, якими до теперішнього часу інфіковані близько третини всієї людської популяції на Землі. Активна форма захворювання розвивається приблизно у 10% інфікованих в різні періоди життя, як правило через зниження імунітету. Частіше інших хворіють немовлята і люди похилого віку. Крім того, туберкульоз є однією з основних причин смерті ВІЛ-інфікованих. До того ж, з`явилися нові штами бактерій M.tuberculosis, стійкі до антибіотиків.

Вчені з Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна при Іешіва-університеті в Нью-Йорку та їхні колеги з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань знайшли поєднання двох ліків, яке зупиняє зростання як лабораторних штамів бактерій, так і бактерій, отриманих від хворих на туберкульоз з широкою стійкістю до ліків.

За інформацією експертів, один з компонентів ліків - клавуланат - інгібує роботу бактеріального ферменту бета-лактомази, яка в нормальному стані захищає бактерії від другого компонента ліків - антибіотика меропенема, як і широко відомий пеніцилін. Ідея інгібування бета-лактомази для збільшення ефективності антибіотиків не нова, вона вже давно використовується у лікарській практиці. Однак до останнього часу і вона не дозволяла лікувати туберкульоз з широкою стійкістю до ліків.

Заслуга американських медиків полягає в детальному аналізі механізму активності бета-лактомази і точному підборі співвідношення двох ліків, який і дозволив знайти ефективний спосіб боротьби з інфекцією, що не піддаються лікуванню.

Раніше в цьому місяці повідомлялося, що в Херсоні хворим на туберкульоз будуть видавати продукти як заохочення за відвідування поліклінік.