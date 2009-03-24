Основні симптоми туберкульозу
Захворіти може кожен
Зараження на туберкульоз відбувається тільки повітряно-крапельним шляхом (при кашлі, чханні, розмові) від хворої до здорової людини.
Основні симптоми туберкульозу:
* кашель, що триває понад 2-3 тижні
* підвищена температура тіла понад 7 днів
* слабкість, поганий апетит
* безпричинна втрата маси тіла
* підвищена пітливість, особливо вночі
* кровохаркання
* біль в грудях
Якщо Вас турбує кашель, Ви хворієте 2-3 тижні і у вас є хоч один симптом, необхідно негайно звернутися до дільничного лікаря-терапевта.
Обстеження на туберкульоз займає небагато час, воно безболісне і безкоштовне. Діагноз встановлюється після дослідження мокротиння і рентгенологічного обстеження.
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