Основні симптоми туберкульозу

11:12, 24 березня 2009
Країна
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Захворіти може кожен

Зараження на туберкульоз відбувається тільки повітряно-крапельним шляхом (при кашлі, чханні, розмові) від хворої до здорової людини.

Основні симптоми туберкульозу:

* кашель, що триває понад 2-3 тижні 

* підвищена температура тіла понад 7 днів

* слабкість, поганий апетит

* безпричинна втрата маси тіла

* підвищена пітливість, особливо вночі

* кровохаркання

* біль в грудях

Якщо Вас турбує кашель, Ви хворієте 2-3 тижні і у вас є хоч один симптом, необхідно негайно звернутися до дільничного лікаря-терапевта.

Обстеження на туберкульоз займає небагато час, воно безболісне і безкоштовне. Діагноз встановлюється після дослідження мокротиння і рентгенологічного обстеження.

В Україні діє безкоштовна гаряча лінія: подзвонивши зі стаціонарного телефону на номер 8 800 503 08 00 можна одержати безкоштовну консультацію. Також працює ICQ 382 285 483. Детальну інформацію можна знайти на сайті програми «Зупинимо туберкульоз» .www.stoptb.in.ua

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