У центрі Луцька в смітнику знайшли тіло новонародженої дитини
11:53, 24 березня 2009Країна
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Вчора у дворі будинку на проспекті Волі - головній вулиці міста, у контейнері для сміття було знайдено тіло новонародженої дитини.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, тіло було загорнуто у простирадло і поміщено у пакет для сміття.
З’ясувалося, що тіло немовляти знайшов 26-річний волоцюга.
Пошуки жінки, яка викинула тіло своєї дитини на сміття, тривають. Також експерти встановлюватимуть причини смерті немовляти.
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