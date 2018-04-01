Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" продовжує реалізовувати 5-річну програму "Зупинимо туберкульоз"

24 березня у всьому світі відзначають День боротьби з туберкульозом. З 1995 епідемію туберкульозу оголошено в Україні. На боротьбу із захворюванням направлено зусилля як держави, так і міжнародних і громадських організацій. З 2007 року Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" займається боротьбою з туберкульозом, реалізовуючи п`ятирічну програму "Зупинимо туберкульоз". Загальний бюджет програми становить 100 млн. грн.

За 2 роки реалізації програми було досягнуто успіхів з усіх її напрямків: законодавство, препарати, навчання фтизіатрів, лікування і реабілітація дітей, діагностика, інновації. Так, на сьогодні підготовлено нову редакцію Закону України “Про боротьбу із захворюванням туберкульоз”. Новий закон відображає інтереси всіх сторін: хворих, фтизіатрів, населення.

Однією з найважливіших умов на шляху одужання є якісні препарати в достатній кількості. З цією метою фонд здійснює проект з моніторингу тих препаратів, які застосовуються для лікування туберкульозу в Україні. Іноді допомога потрібна тут і зараз: під час дефіциту вакцини БЦЖ в країні фонд закупив необхідну кількість для Донецької області (15 тис. доз на 4 міс.), запобігши перерві у вакцинації. Фонд також допоміг Криворізькому протитуберкульозному диспансеру, коли в області закінчилися препарати другого ряду.

Діти – найуразливіша група, коли йдеться про туберкульоз. У 2008 році фонд закупив устаткування для дитячих відділень протитуберкульозних диспансерів в 22 регіонах України на суму 2 млн. грн. На конкурсній основі вибрано дитячий протитуберкульозний санаторій – в м. Боярка, на базі якого планується створення Українського центру медико-психологічної і соціальної реабілітації дітей, хворих на туберкульоз.

Ольга Білогорцева, головний дитячий фтизіатр України, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського: "11% з 9 млн. хворих на туберкульоз у всьому світі – це діти. В Україні відсоток дітей, хворих на туберкульоз 1,7%, це значно нижче порівняно з іншими країнами з високим тягарем туберкульозу. В Україні функціонує система раннього виявлення і профілактики. Це масова туберкулінодіагностика, яка дозволяє виявляти щорічно до 200 тис. дітей з так званою прихованою або латентною туберкульозною інфекцією. Устаткування – велика проблема. І програм по дитячому туберкульозу, які зараз рекомендують розвивати ВООЗ та інші міжнародні організації, в Україні дуже мало. Перша серйозна програма була ініційована фондом "Розвиток України" – програма з оснащення дитячих протитуберкульозних установ сучасним устаткуванням. Ми починаємо вже працювати на цьому медобладнанні".

Для підвищення кваліфікації фтизіатрів планується сформувати мережу ресурсних центрів в десяти регіонах України, які надаватимуть інформаційну та тренінгову підтримку. Фонд підтримує також інновації – було проведено відкритий конкурс наукових досліджень, в результаті якого відібрано 3 кращі проекти. Дослідження в рамках проектів почнуться вже в 2009 році.

Наочні успіхи демонструє Регіональна програма з подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області. У 2008 році діяльність в рамках програми привела до поліпшення таких ключових показників, як захворюваність туберкульозом (знизилася на 5,6%) і смертність від туберкульозу (знизилася на 11,5%). Програма передбачає поліпшення умов лікування, соціальну підтримку, навчання фахівців, діагностику. У містах і в`язницях Донецької області працюють пересувні кабінети цифрової флюорографії, що дозволило протягом 4 місяців обстежити близько 7 тисяч осіб. У Горловці, Шахтерськрму, Донецьку відремонтовано і обладнано відділення для лікування хворих з лікарським стійким туберкульозом.

Важливою складовою програми "Зупинимо туберкульоз" є інформування населення через канали ЗМІ. На засіданні Клубу соціальної журналістики, який відбувся 19 березня 2009 року фонд Ахметова, провідні експерти дали оцінку епідемічної ситуації в Україні.

Світлана Черенько, голова Комітету з питань протидії ВІЛ-СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров`я:

«В Україні щорічно реєструється 35 тисяч нових випадків захворювання на туберкульоз. Усього близько 90 тисяч осіб хворіють на туберкульоз на різних стадіях. У 2008 показник захворюваності складав 77,8 випадків на 100 тис. населення. Це зареєстровані випадки, тобто, люди, яких виявили і поставили на облік. Але є ще ті люди, яких не виявили. Для України ці розрахункові показники складають близько 100-105 випадків на 100 тис. населення. Для цього держава покращує якість діагностики, зокрема рентгенологічною. Захворюваність по Україні не однакова. Більше зосереджена захворюваність в східних і південних областях – Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Луганській.

В Україні досить високий рівень мультирезистентного туберкульозу. Він коливається від 5%, це Західні області, до 15% в східних областях серед всіх нових випадків. Тобто, якщо вважати по найвищому показнику, на 100 хворих 15 мають стійку форму. Це показує, що наші програми поки неефективно працюють. Це спадщина минулих років, коли у нас не було регулярного постачання протитуберкульозних препаратів. Зараз в Україні лікування для пацієнтів абсолютно безкоштовне".

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» спонсорує гарячу лінію по туберкульозу: подзвонивши зі стаціонарного телефону на номер 8 800 503 08 00 можна одержати безкоштовну консультацію. Також працює ICQ 382 285 483. Детальну інформацію можна знайти на сайті програми «Зупинимо туберкульоз» www.stoptb.in.ua.