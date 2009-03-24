Уроки музики допомагають дітям розвивати читання і мову

Діти, що багато років навчаються музиці, мають кращі пізнавальні навички читання. Фахівці упевнені, що музична освіта в дитинстві дозволяє удосконалювати когнітивні можливості і має благотворний вплив на пізнання.

Уроки музики можна використовувати для підвищення грамотності школярів, вважають американські експерти. Порівняння успішності і навчання в двох школах за 10 місяців показало, що уроки музики сприяють збагаченню словарного запасу і допомагають учням швидше читати. Базові навички читання були перевірені перед початком навчального року після тривалих канікул. Передбачається, що музична освіта також збільшує математичні і просторові здібності у дітей.

Неврологи вважають, що існує схожість між мозковою інтерпретацією музичних елементів і мовних, завдяки однаковій відповіді нервової системи і надходженню сигналів в мозок. Можливо, міркують учені, нейронні мережі для обробки музики і мови розташовані в обох півкулях мозку. Багата лексика і словесна побудова є головними умовами для розвитку грамотності, навичок читання і подальшого успішного набуття мовних здібностей, підкреслюють дослідники Long Island University. На їхню думку, саме рання музична освіта позитивно впливає на роботу мозку та інтелект, тому що в період дитинства, починаючи з 7 років, відбувається різке зростання об`єму головного мозку і розподіл сірої речовини навколо його ділянок, а також підвищується складність вивчення різних предметів.

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