Чернігівщина: торік захворіли на туберкульоз понад 900 осіб

У Чернігівській області в 2008 році зросла кількість хворих на туберкульоз.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в області, торік активний туберкульоз діагностовано 928 хворим (проти 842 у 2007 році), що становить 82,8 випадки в розрахунку на 100 тис. населення (проти 74,2 у 2007 р.). Найпоширенішою формою був активний туберкульоз легенів. З діагнозом цієї хвороби в минулому році зареєстровано понад 830 хворих проти 755 у 2007 році.

На кінець 2008 року кількість хворих, які перебувають під наглядом протитуберкульозних закладів, збільшилася на 16 і становила 2 тис. 146 осіб. Завдяки збереженню комплексу профілактичних заходів серед дитячого населення рівень захворюваності на туберкульоз дітей зменшився. У 2008 р. взято на облік із вперше встановленим діагнозом 15 дітей, що на 3 менше, ніж у 2007 р.

Водночас минулого року від туберкульозу померли 230 осіб, що на 10,8% менше, ніж у 2007 році. Рівень смертності у розрахунку на 100 тис. жителів знизився з 22,6 до 20,5.

Проте туберкульоз продовжує займати одне з провідних місць за рівнем соціальної небезпеки серед інфекційних хвороб. Ситуація із туберкульозом у Чернігівській області не обмежується лише медичною проблемою. На рівень захворюваності та смертності від цієї хвороби впливає розповсюдження ВІЛ-інфекції. ВІЛ-асоційований туберкульоз на кінець року зареєстрований у 142 хворих, що на 51 більше, ніж у 2007 р.

Минулого року 49 хворих на активний туберкульоз померли від СНІДу, що на 19 більше у 2007 р.

Як повідомлялося, 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Він покликаний підвищити обізнаність людей про глобальну епідемію цієї хвороби і зусиллях щодо її ліквідації.