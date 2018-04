В Україні - нові випадки ботулізму: інфекціоністи не рекомендують вживати навіть рибні консерви

В Україні зафіксований випадок ботулізму через вживання рибної консерви промислового виробництва.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook провідний інфекціоніст України професор Ольга Голубовська.

"Прогрес не стоїть на місці, дорогі друзі - у нас кілька нових випадків ботулізму, один з яких обумовлений вживанням рибної консерви ПРОМИСЛОВОГО виробництва. Тому я змушена переглянути свої рекомендації щодо профілактики ботулізму. Необхідно обмежити вживання консервованої продукції, купленої в магазинах і виготовленої в промислових умовах, або цю продукцію необхідно піддати термічній обробці, of course, if possible", - написала професор.

"Нагадую, що сироватки проти ботулізму в регіонах немає. Тож порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих... Нам залишається тільки одне - профілактика", - підкреслила Голубовська.