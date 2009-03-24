У Кременчуку вагітні провели акцію протесту

Сьогодні в Кременчуку Полтавської області пройшов мітинг вагітних проти закриття пологового відділення в Крюківському районі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту відбулася вранці перед початком сесії Кременчуцької міської ради.

Вагітні жінки й ті, хто народжував у Крюкові, тримали в руках транспаранти: «Наши власти творят страсти», «Тяжело в стране такой, где не слышат голос твой!», «Мы против закрытия роддома», «Не дадим закрыть роддом, мы детей рожаем в нем!» та ін.

«Крюків знаходиться за мостом через Дніпро, і якщо доведеться після закриття відділення везти породіллю через міст, де часто пробки, то їй що - в машині народжувати?!», - заявляють жінки.

З пікетниками зустрівся народний депутат України Олег БАБАЄВ, який виступив проти закриття пологового відділення в Крюкові.

Влада міста з пікетниками не зустрілася, проте не відмовилася дати коментарі київським телеканалам.

За словами першого віце-мера Володимира ОНИЩЕНКА, влада міста ухвалила рішення закрити пологове відділення з метою економії коштів і рекомендує всім жінкам народжувати в міському пологовому будинку. В звільненому приміщенні планують розмістити онкодиспансер.

На сесії міськради О.БАБАЄВ ініціював створення депутатської комісії з вивчення необхідності існування пологового відділення в Крюкові.

«Я підтримую пікетувальників. Поспішати закрити відділення не варто. Там же міст, а якщо на мосту пробка або його закриють, то що, через Світловодськ їхати? Я готовий шукати кошти на роботу цього відділення», - сказав народний депутат.

Як повідомлялося, 15 серпня 2008 року в Кременчуку Полтавської області вагітні протестували перед міськвиконкомом проти закриття пологового відділення в 2-й міській лікарні. Вагітним уже відмовляли в можливості народжувати там, і радили звертатися в міський пологовий будинок, що знаходиться за Крюківським мостом.

Тоді перший віце-мер міста В.ОНИЩЕНКО, який вийшов до пікетувальників, заявив, що офіційного документа про закриття пологового відділення немає. Разом із тим він заявив, що відділення не пристосовано до сучасних вимог, на відміну від міського пологового будинку.

«У травні обласний лікар-гінеколог і комісія перевірили стан відділення в Крюкові, було висловлено зауваження. На жаль, через три місяці їх не усунено. Бюджет у нас – 57% від потреб, ми не можемо забезпечити фінансуванням і центральний пологовий будинок, і відділення 2-ої міськлікарні. Можливо, це відділення буде закрито через півроку, можливо, не буде закрито ніколи, це залежить від фінансування», - заявляв віце-мер.