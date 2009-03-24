На Сумщині виявлено майже 140 хворих на лейкоз корів

На фермі у Лебединському районі Сумщини виявлено майже 140 хворих на лейкоз корів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 23 березня у селі Стара Голубівка, на території ферми СТОВ „ім. Т.Г. Шевченка”, зафіксовано захворювання на лейкоз 137 голів великої рогатої худоби. Всього на території ферми утримуються 2508 голів.

Державною службою ветеринарної медицини в осередку проводяться ветеринарно-санітарні та спеціальні заходи. На території ферми введені карантинні обмеження.

Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.