Препаратів для лікування гепатитів в Україні у переліку закупівель 2017 року немає - експерт

Препаратів для лікування гепатитів немає у переліку закупівель 2017 року.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook провідний інфекціоніст України професор Ольга Голубовська.

Читайте такожМіжнародні організації "заощадили" Україні гроші на закупівлі ліків, просто знизивши необхідні квоти - експерт

"З сумом змушена констатувати, що препаратів для лікування гепатитів немає не тільки в переліку закупівель 2017 року, а немає ще в регіонах В РАМКАХ ЗАКУПІВЕЛЬ 2016 РОКУ! Оскільки я була основним ініціатором, розробником та виконавцем державної програми по вірусним гепатитам в нашій країні, неодноразово приймала участь в заходах ВООЗ по розробці Глобальної стратегії елімінаціі вірусних гепатитів в Европі маю повне моральне право запитати - ТАК ХТО ВБИВЦІ? Хто винен в тому, що є вже хворі, які не дочекались необхідного їм лікування? Я сама була прихильником закупівель через міжнародні організації, але такого безладу ще не було ніколи", - написала Голубовська.