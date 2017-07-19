У програмі "Доступні ліки" беруть участь понад 6 тисяч аптек

3,6 млн громадян взяли участь в урядовій програмі "Доступні ліки", яка стартувала 1 квітня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

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За його словами, участь в програмі сьогодні вже беруть понад 6 тисяч аптек.

"3,6 млн людей взяли участь у цій програмі, тобто вони отримують безкоштовні ліки відповідно до своїх потреб... Програма безкоштовні ліки нам по кишені, і ми будемо розширювати перелік ліків", - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» надає можливість пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу або бронхіальною астмою отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою.