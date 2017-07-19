Гройсман заявив, що в Україні створено 13 кардіоцентрів

Станом на сьогодні закуплено 20 тис. стентів для лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"У нас є проблема зі смертністю від серцево-судинних захворювань", - сказав він.

Глава уряду нагадав, що в 11 областях України створено 13 кардіоцентрів. «Крім того, вже сьогодні закуплено 20 тис. стентів. Зараз там проходять всі необхідні процедури, МОЗ займається з ДФС і Мінекономрозвитку", - додав він.

Гройсман також повідомив, що на наступний рік уряд планує розширювати перелік кардіоцентрів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я планує в 2017 році закупити через міжнародні організації за кошти державного бюджету 2017 року не менш як 10,4 тис. стентів для лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом виробництва компаній Boston Scientific (США) і Balton (Франція, Польща) вартістю від 80 до 150 дол. за штуку.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, в Україні щороку трапляється близько 40 тис. інфарктів, з них близько 20 тис. потребують ангіографії та стентування. «Наша кінцева мета – Україна покривається мережею закладів, де здійснюється ангіографія та стентування. Де за короткий час може бути здійснено відновлення прохідності серцевої судини та збережено діяльність серцевого м’яза. Ми створюємо мережу закладів, закуповуємо стенти та витратні матеріали», - сказав він.

Станом на 13 липня Лінчевський повідомив, що через міжнародні організації вже закуплено 10,5 тис. стентів. За його словами, стенти і витратні матеріали розподілятимуться таким чином, що пацієнтам з інфарктом невідкладна медична допомога буде надаватися безоплатно.