Вживання "червоного" м'яса спричиняє рак

Споживання людьми у віці старше 50 років великої кількості м`яса може призвести до серцево-судинних захворювань і раку. Такого висновку прийшли американські учені з Національного інституту вивчення ракових захворювань. Результати їхньої праці опубліковані у понеділок в журналі "Архіви внутрішньої медицини".

Як стверджує керівник проекту Рашмі Сінха, шкідливим є так зване "червоне" м`ясо, тобто баранина, яловичина, свинина, а також гамбургери, сосиски, м`ясні холодні закуски і бекон. При цьому м`ясо птиці і риби не завдає шкоди організму, відзначає лікар.

Протягом 10 років дослідники спостерігали за станом здоров`я 545 тис. чоловіків і жінок у віці від 50 до 71 року, які в певні проміжки часу розповідали лікарям про те, чим вони харчуються. Як виявилось, при вживанні великої кількості "червоного" м`яса у чоловіків на 22% зростає небезпека захворіти на рак і на 27% зростає ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Серед жінок виявилися інші показники. У любительок м`яса на 20% зростає можливість появи ракових захворювань і на 50% збільшується вірогідність виникнення кардіологічних проблем.

ami-tass.ru