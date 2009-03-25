Чи подовжать в Україні пенсійний вік?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що є супротивником збільшення пенсійного віку і відміни виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Кабінеті міністрів.

“Уряд і я як прем`єр-міністр були і залишаємося супротивником збільшення пенсійного віку для пенсіонерів. Я не допущу того, щоб пенсійний вік був збільшений в Україні, тоді як сьогодні середня тривалість життя чоловіків і жінок є нижче, ніж той пенсійний вік, який пропонується так званими реформаторами”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також вважає неприпустимою відміну виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

“Такі реформи в Україні я як прем`єр-міністр ніколи не підтримаю. Я вважаю, що це просто знущання над пенсіонерами, які пішли працювати, щоб заробити собі копійку і забезпечити своє життя. Я відразу хочу це відкинути, тому що таких пропозицій бути не може. І я їх ніколи не допущу», - підкреслила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, відмова уряду від підвищення пенсійного віку узгоджена з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.

Як повідомляв УНІАН, за неофіційною інформацією, однією з умов отримання Україною другого траншу кредиту від МВФ є збільшення пенсійного віку.